عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"هتزعلي من الكلمة دي؟".. تعليق مفاجئ من الرئيس السيسي لوزيرة التضامن الاجتماعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسي سؤالًا لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، حول الجمعيات الأهلية، قائلاً "هتزعلي من الكلمة دي؟". 

وقال "السيسي"، خلال تصريحات له في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إن الجمعيات الأهلية تقوم ببذل جهود كبيرة في الفترة الحالية داخل مصر، موجهًا الشكر لهم على الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة. 

السيسي يشكر الجمعيات الأهلية 

وأضاف الرئيس السيسي، أن الجمعيات الأهلية تقدم دورا كبيرا في المجتمع المصري في الفترة الحالية، ويجب ألا يسيء أحد لهذه الجمعيات لأن جزءا كبيرا من جهدها مبني على ثقة الناس بها. 

واستكمل الرئيس السيسي موجهًا حديثه لوزيرة التضامن الاجتماعي "نيفين القباج": "هتزعلي من الكلمة دي؟.. الجمعيات الأهلية أجدر مننا في التعامل مع المجتمع"، لترد وزارة التضامن عليه: "هما أقرب للمجتمع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية مهم جدا سواء من خلال المراقبة أو المتابعة الميدانية. 

السيسي التضامن الاجتماعي مؤتمر حكاية وطن الجمعيات الأهلية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

60 ألف دارس.. الجامع الأزهر يفتح أبوابه لقبول دفعة جديدة برواق القرآن

السيسي: نشكر الجمعيات الأهلية على الجهد المبذول في تطوير المجتمع

إنجازات صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

أول تعليق من الكرملين على تخلي مولدوفا عن الغاز الروسي

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

بحضور محبيه .. تشييع جثمان الروائي خالد خليفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ