"هتزعلي من الكلمة دي؟".. تعليق مفاجئ من الرئيس السيسي لوزيرة التضامن الاجتماعي

وجه الرئيس السيسي سؤالًا لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، حول الجمعيات الأهلية، قائلاً "هتزعلي من الكلمة دي؟".

وقال "السيسي"، خلال تصريحات له في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إن الجمعيات الأهلية تقوم ببذل جهود كبيرة في الفترة الحالية داخل مصر، موجهًا الشكر لهم على الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة.

السيسي يشكر الجمعيات الأهلية

وأضاف الرئيس السيسي، أن الجمعيات الأهلية تقدم دورا كبيرا في المجتمع المصري في الفترة الحالية، ويجب ألا يسيء أحد لهذه الجمعيات لأن جزءا كبيرا من جهدها مبني على ثقة الناس بها.

واستكمل الرئيس السيسي موجهًا حديثه لوزيرة التضامن الاجتماعي "نيفين القباج": "هتزعلي من الكلمة دي؟.. الجمعيات الأهلية أجدر مننا في التعامل مع المجتمع"، لترد وزارة التضامن عليه: "هما أقرب للمجتمع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية مهم جدا سواء من خلال المراقبة أو المتابعة الميدانية.