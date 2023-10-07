نشرت الفيديو.. تطورات صفع لقاء سويدان لـميدو عادل

نشرت الفنانة لقاء سويدان على حسابها الشخصي بتطبيق “إنستجرام”، مقطع فيديو قصيرا من آخر ليلة عرض لـ مسرحية سيد درويش، التي شهدت واقعة صفعها للفنان ميدو عادل بمسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.





ظهر في الفيديو، بطل مسرحية سيد درويش وهو ميدو عادل يقدم التحية للجمهور وصناع العرض، ومسئولي البيت الفني للفنون الشعبية الحاليين والسابقين ووزيرة الثقافة؛ وذلك في ظل غياب الفنانة لقاء سويدان عن مشهد تحية الجمهور لسبب لم تكشف عنه.





وعلقت لقاء سويدان، على الفيديو الذي نشره مخرج العرض أشرف عزب، وقالت: "أهي آخر ليلة.. المتممة لـ 30 ليلة عرض.. للأستاذ اللي قال إني قفلتها بنية مبيتة.. وفي حاجة كمان في الفيديو يا ترى شفتوها؟؟؟".

نشرت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي الهمم"، مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل.

وقال الأطفال وأولياء الأمور، في مقطع الفيديو، إنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم، لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، واصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجأوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.