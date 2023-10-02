رئيس وزراء الصومال يبحث مع السفير الإماراتي بمقديشيو العلاقات الثنائية

بحث رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين 2 ـأكتوبر 2023 مع السفير الإماراتي في مقديشيو أحمد جوبا الرميثي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الصومالية أن عبدي "بحث خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف فرص الشراكة ذات المنفعة المتبادلة".

وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المتنوع للصومال، لا سيما في مجالات التعاون الأمني والتنمية الاقتصادية.

وتدعم الإمارات حاليا الحكومة الصومالية في تدريب وتجهيز ودفع رواتب الآلاف من القوات المشاركة في القتال ضد حركة الشباب الإرهابية.