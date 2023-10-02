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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

9 آلاف فرصة عمل بهذه المحافظة.. وكيفية استخراج كعب عمل إلكترونيا

صدى البلد

تسعى الدولة جاهدة لإيجاد فرص عمل للشباب لتوفير حياة آمنة وعيش كريم لهم ، حيث تقدم الدولة بفضل قيادتها الرشيدة في الجمهورية الجديدة نموذجا فريدا في رعاية الشباب بعد أن تحولت وزارة القوى العاملة إلى شريك للقطاع الخاص في توفير فرص عمل بالآلاف للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق طرفي العمل من حقوق العاملين وأصحاب العمل وتوفير الفرص التدريبية الجادة للمتدربين لتحقيق أعلى نتائج في سوق العمل.

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9000 وظيفة 

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن  توفير 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

 

كيفية استخراج كعب عمل إلكتروني 

وأكد وزير العمل أن عملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة في إطار تنفيذ خطة «الوزارة» نحو التحول الرقمي، والاستفادة من «التكنولوجيا» في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تتلخص في الخطوات التالية:

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

 الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

اختيار من موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل

التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات

ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع

اختيار ما إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على حفظ وتقديم الطلب

بعدها استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل

وبعد أن كان الشباب يقضى وقته على المقاهي عاملا ويستهلك وقته فيما لا ينفع به بلده بما يكون فرصة سائغة للاستقطاب من قبل تيارات تستغل الدين في المتاجرة بقضايا البلد والابتزاز السياسي، فقد تغير المفهوم تماما وأصبح الشباب يجد يوميا نشرات وفرص عمل جادة بمرتبات مجزية تحقق له الطموح في بناء المستقبل، كذلك يجد صاحب العمل العمالة المتدربة القادرة على صناعة الفرق والتطوير والأداء المتميز . 

 

1000 جنيه إعانة للعمال

وقامت الدولة بجهود كبيرة في دعم العمالة غير المنتظمة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ حزمة من الاجراءات لصالح حماية العمالة غير المنتظمة، من بينها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

ووفق أرقام أعلنتها الوزارة سابقا، استخرجت وزارة القوى العاملة عدد (93,988 ) بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب (5,639,280 جنيه ) ، ليصبح إجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام  الحالي عدد (253,718) وثيقة تأمين، كما تمت مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلى  ، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 الف جنيه"،وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 الف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ (6,503,808 جنيهات) استفاد منها (73 ) أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة.

الجمهورية الجديدة رعاية الشباب حقوق العاملين

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