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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقف جنبنا.. الصم والبكم يحرورن توكيلات للرئيس السيسي بمدينة نصر|شاهد

الأشخاص من الصم والبكم
الأشخاص من الصم والبكم

احتشد العشرات من الصم والبكم أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة نصر لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وعبر الأشخاص الصم والبكم عن سعادتهم لعمل توكيلات للرئيس السيسي، موجهين رسالة للجميع لدعم السيسي وإنهم يدعمون الرئيس السيسي لأنه وقف بجوارهم ودعمهم بشكل كبير .

واكد الأشخاص الصم والبكم على تأييدهم الكامل للرئيس السيسي، ويدعون الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

النائب طارق شكري

وعلى جانب أخر قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان الانتخابات الرئاسية هى استحقاق هام جدا ، ومن المهم ان يشارك الجميع بارائهم مهما كانت لانه فرض على كل مصرى .

واضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اثناء تجمع عدد كبير من ذوى الهمم امام الشهر العقارى بالحى السابع بمدينة نصر لعمل توكيلات للرئيس السيسي ، بانهم متواجدين الان لتقديم عدد من الرسائل الهامة للجميع وحبهم للرئيس السيسي.

أوضح شكري، ان ذوى الهمم هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ، واكثر بكثير مما يتخيل الجميع ، فهم 11 مليون نسمة اى 11% من المصرين، 6 مليون رجل و 5 مليون سيدة ، بالاضافة الى اسرهم يشكلون ربع المجتمع المصرى .

وتابع النائب طارق شكري ، ان الرئيس السيسي حدد لذوى الهمم 9 مقاعد فى البرلمان ، وبالتالى اصبح لهم صوت مسموع ويشاركون فى وضع القوانين ويوضحون طلباتهم ولهم حقوق كاملة ، وهذا يعتبر عهد لم يكن موجود قبل ذلك.


وأكد شكري ، أنه عندما يتحدث عن انجازات الرئيس سيتحدث عن الجزء المختص فيه ، وهو الاسكان و التنمية وإعمار الأرض والتوظيف وحياة كريمة.


وفى حقيقة الامر حجم الأعمال التى تحققت خلال 9 أعوام بكافة المعاير والمقايس هى اعمال استثنائية ، والواقع والانجازات تتحدث عن نفسها على الارض واصبحت ملموسة ويعيش بها المواطنين .


بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذى يتجاوز تريليون جنيه ، والقصد منه خدمة شبكات الصرف الصحى والمياه فى القرى والنجوع التى تركت لعقود وسنين .


وحجم الأعمال الذى قام به الرئيس السيسي بكل المقايس هي فوق الوصف لا نستطيع الا ان نقدم له الشكر ، وانا بالطبع من المؤيدين له والداعمين بشكل كلى ، وان كلا مصرى وطنى يرى بوضوح كل هذه الانجازات.

 

وخلال التجمع لعمل التوكيلات للرئيس السيسي أمام الشهر العقارى قالت واحدة من ذوى الهمم انها متواجدة اليوم فى احتفالية دعم الرئيس ، للوقوف بجانبه لأنه يساعدهم دائما ، وايضا الجيش فعندما تترد على احد مستشفيات الجيش لا يمنعها أحد ، ويتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم .


وقالت احدى السيدات انها جاءت لدعم الرئيس لانه يساعدهم فى معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة ، واضاف اخر انه جاء اليوم لدعم الرئيس السيسي ، لانه يساعد دائما الاشخاص ذوى الهمم والصم والبكم .


ووعد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المتواجدين من ذوى الهمم انه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيتم عمل حفلة كبيرة بأحد الحدائق ، وسيكون بها غناء وفقرات ترفيهية ، وخلال هذا اليوم سيتم سماع جميع طلبات ذوى الهمم والعمل فورا على حلها .


الألاف يحتشدون لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

واحتشد الآلاف في ميدان الكوربة بمصر الجديدة، للمشاركة في الاحتشاد الشعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار.

وملأت صور الرئيس السيسي ميدان الكوربة حيث رفعوا لافتات الدعم والتأييد المؤيدة للرئيس السيسي، وسط عبارات "بنحبك يا ريس".. و "تحيا مصر".

كما رفع المشاركون لافتات تحمل رسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات لاستكمال مسيرة البناء.

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

وتشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف نزلت من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

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