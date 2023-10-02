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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد أسنان القاهرة: لا زيادة بالمصروفات الدراسية خلال العام الحالي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن حقيقة زيادة المصروفات الدراسية لعام 2024-2023.

 

وقال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لصدى البلد، إنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية على الطلاب خلال العام الدراسى الحالى، بل يتم رفع المصروفات عن الطلاب غير القادرين من خلال صندوق رعاية الشباب.

 

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة حيث تطلق الكلية قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية.

 

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 350 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

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