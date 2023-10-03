نواب وأحزاب يدعمون إعلان السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. ويؤكدون: استجابة لمطالب كثيرين من أطياف الشارع المصري

النائب هاني العسال: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية استجابة لمطالب الكثير من أطياف الشارع المصري

عيد عبد الهادي عن إعلان الرئيس ترشحه في الانتخابات المقبلة: قائد وطني لم يخذل دعوة شعبه لاستكمال بناء مصر المدنية الحديثة

حماة الوطن يرحب بإعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة

«المصريين الأحرار» يشكر الرئيس لاستجابته للمواطنين وإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة





عبر نواب وأحزاب عن كامل تأييدهم ودعمهم لإعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهين انه ترشحه لولاية جديدة امر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد.



وعبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن ترحيبه وسعادته، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويؤكد الحزب، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

إن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويعلن حماة الوطن، ثقته التامة في اختيار المصريين، خصوصا وأن توكيلات المواطنين لتأييد ترشيح الرئيس السيسي، منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة.

ويجدد الحزب، تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.

ويدعو حزب حماة الوطن، جميع المصريين لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار.



كما ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: قائد وطني، لم يخذل دعوة شعبه، وأخلص جهوده في سبيل رفعة ونصره هذا الوطن، أحبه ملايين المصريين واصطفوا حوله لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والبناء.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كافة الحواجز والعقبات دون خشية، بل ووضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذان كانا لهما دور كبير في تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى في كثير من الملفات، وضرب بيد من حديد حتى أصبحت تلك الملفات تسير في الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف أن مؤتمر "حكاية وطن"، كشف عن حجم الجهود التي بذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والحكومة المصرية، وتحمل وصبر شعبها، من أجل تحقيق كم الإنجازات التي أصبحت على مرئى ومسمع للقاصي والداني، وحجم التحديات والعراقيل التي وضعتها الحروب والصراعات وفيروس كورونا، إلى أن وصلت مصر لبر الأمان ونجحت في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد الهادي، أن المؤتمر استعرض الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات على مدار التسع سنوات الماضية بالأرقام والاحصائيات التي أبرزت العمل الدقيق للحكومة والنهج الاقتصادي الذي سارت عليه إلى أن تحققت إلى واقع ملموس، جعلت الدولة المصرية اليوم تنافس مصاف الدول على الخريطة الاقتصادية.

وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الماراثون الانتخابي القادم، يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من القوى السياسية والأطياف المختلفة بالشارع المصري حفاظا على ما حققته الدولة من مكتسبات استعادت فيها الاستقرار والتنمية بالداخل، ومكانة مصر الرائدة والمحورية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن استحقاق 2024 سيكون بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري نحو استكمال ما شرع فيه من مسار للبناء والتنمية، على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار للمرحلة القادمة.

وأوضح "العسال"، أن الدولة المصرية تعرضت لواقع كادت فيه أن تضيع، لولا إرادة الشعب الأبية والتفافهم وثقتهم في الرئيس السيسي لإنقاذ البلاد من براثن الفوضى وقدرته على مواجهة التحديات، وهو ما تترجم بالفعل خلال فترة ولايته إذ شرعت الدولة في طريق واضح ومتكامل الأبعاد كانت فيه يد تبنى ويد تحارب الإرهاب حتى تمكنت من القضاء عليه وانطلقت نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن كل ذلك يدفعنا لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة خاصة في ظل طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة من توترات مما يجعله هو الأجدر لقيادة المرحلة والعبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني، وزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن، مؤكدا أن قوى الشر لازالوا يتآمرون ضد الدولة المصرية وكثيرا ما صاحب المشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، إدعاءات للزيف والتشوية ولكن مع مرور الوقت يتثبت لدى الجميع صحة الرؤية الثاقبة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية من الإنجازات التي تمت في وقت قياسي وتعد سبب نهضة مصر ونقطة الانطلاق الحقيقية للعالمية ونحو التنمية المستدامة، والتي كان لدى القيادة السياسية إصرار على بنائها وتحمل المخاطرة لخروجها للنور بما يضع مصر على خارطة المنافسة العالمية، كونها فخرًا لمصر وللعرب، لاسيما وأنها تتميز بعبقرية المكان وتقع بين طريقين دوليين وهم السويس والسخنة.

ولفت "العسال"، إلى أن الرئيس تبنى رؤية متكاملة حرصت على ضخ شرايين التنمية والتعمير في كافة نواحي مصر، وذلك بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، لينشئ 23 مدينة ذكية خلال وقت قياسي، ويقتحم مشكلة العشوائيات وينجح في القضاء عليها ببناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق، كما عملت الدولة على رفع معدلات نمو القطاع السياحي وتنويع منتجاته، وإنشاء مقاصد جديدة لمضاعفة عدد السياح وصولا إلى 30 مليون سائح في 5 سنوات، مثل مدينة العلمين الجديدة ويعد مشروع التجلي الأعظم من إحدى نقاط التحول المهمة إذ أنه سيرفع عدد السائحين للمنطقة إلى مليون ونصف سائح خلال العام، بما يساعد على تحقيق هدف مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات.



ورحب حزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

وأشاد الحزب بكلمات السيد الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتداد لسعي مصر وشعبها، وإعلانه تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.

وجاء إعلان الرئيس السيسي الترشح استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية في "سيمفونية" حب تناغمت مع رغبة غالبية الشعب المصري في استكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.

كما أن الرئيس كالعادة يقدم الاتكال علي الله في خطواته بدعوات صادقة من قلب مصري خالص، ووضع قواعد أدبية خالصة وتقديره لجموع المصريين والمرشحين الآخرين.



وإذ يعرب حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس الذي يعاود الاستجابة لمطالب الجماهير وتلك المرة لاستكمال الحلم حتي يتحول واقع متكامل يخدم أجيال قادمة ويجني ثمار الجهود الأمينة والصادقة.

ويؤكد المصريين الأحرار بكافة المستويات التنظيمية وأعضاء الحملة الحزبية الشعبية أنهما جنبا إلي جنب مع القيادة الرشيدة للمضي قدما في الامتداد والسعي المشترك لخدمة الوطن والمواطن.