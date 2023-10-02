الحزب الناصري مرحبا بترشح السيسي للانتخابات الرئاسية: شكرا لاستجابته لصوت الوطن والمواطن

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن.

ووجه "أبو العلا" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستجابته لصوت الوطن والمواطن وإعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن حزب العربي الناصري اول من طالب الرئيس السيسى بخوض الانتخابات.

وأكد محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري أن ترشح الرئيس السيسى سيعجل بوصول مصر إلي الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية.