حزب الجيل يدعم ترشح السيسي: مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة

أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحزب الجيل ولعدد كبير من أحزاب مصر ولجماهيرها التي احتشدت في طول البلاد وعرضها تدعوه لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار «رئيس حزب الجيل» إلى أن كلمة الرئيس كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا استجابة للشعب ترشحه لرئاسة الجمهورية فهو أعلن في نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة والذى جعلوها انتخابات رئاسية تعددية وأعلن كذلك احترامه إقرار الصندوق وتمنيته لكل المرشحين بالتوفيق ودعا الله أن يولى من يصلح وإذا كان قرار الشعب بانتخابه دعا الله أن يوفقه في استكمال مسيرة الإنجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

اوضح «ناجى الشهابى» أن الرئيس السيسي تعهد باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد .

ودعا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدموا مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابى» أنه على الرغم من أن كلمة الرئيس السيسي كانت قصيرة؛ إلا أنها كانت مركزة ودقيقة، واشتملت على برنامج سياسى شامل، يجعل من مصر بلدا ديمقراطيا يسمح بالرأي والرأي الآخر، ويتمتع بحرية الرأى والتعبير والانتخابات الحرة.

أكد «الشهابي» أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة وان شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة يتكون ملهمة لشعوب الأرض .