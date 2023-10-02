أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

قال الإعلامي أمير هشام، إن النادي الأهلي اتفق مع أحمد فتوح للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير هشام:" منذ ثلاث أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي في التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير.

واختتم:" المجلس خلال الفترة المقبلة الجديد لنادي الزمالك سيحاول بكل قوة أن يحافظ على أحمد فتوح ، وطبيعي من الممكن أي شيء يتغير، ولكن هناك نسبة قوية لتعاقد الأهلي مع فتوح".