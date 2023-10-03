دياب عن أغنية هروني بوس: نقصد بها معنى مختلفا

علق الفنان دياب، على ردود الفعل الكبيرة التي تلقاها على بوستر أغنية هروني بوس، والرسائل التي وصلت منه للجمهور، وتغيرت بعد طرح الأغنية.

وقال "دياب" في تصريحات لـ صدى البلد:" تلقيت ردود فعل رائعة على البوستر وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن “هروني بوس” لها معنى آخر في الأغنية، غير الذي تصدر للجمهور، فهي تعبر عن الإيذاء من المقربين.

وكان المطرب دياب قد طرح أحدث أغانيه، بعنوان هروني بوس، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محمد النجار، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وجيتار أحمد حسين.

وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة، بمشاركة فريق مسار إجباري، أغنيتهما الجديدة “حبة طبطبة”، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، وتدور في إطار شعبي، حيث توجه الشكر إلى ذي الصفات الإنسانية والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس الذين يقفون ويساندون في وقت الشدة.