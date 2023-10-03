أمريكي يفقد القدرة على الرؤية والكلام بعد تناول سمك السردين.. تفاصيل

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها الكثير من الجدل حيث تعرض أمريكي لفقدان القدرة على الرؤية والكلام وذلك بعد قيامه بتناول وجبة سردين معلب ليفقد القدرة على الرؤية والكلام.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة مترو قد انقلبت حياة الرجل الأمريكي رأسًا وذلك بعدما قام بالسفر مع حبيبته إلى فرنسا ولك لقضاء فترة الإجازة وذلك ليستيقظ بعد عدة أيام في المستشفى ليجد نفسه متصلاً بجهاز للتنفس الصناعي، وغير قادر على فتح عينيه في وحدة العناية المركزة ولا يمكنه التواصل إلا من خلال القيام بالكتابة على السبورة البيضاء وذلك بعد إصابته بحالة حادة من التسمم.

وقد ينتج التسمم الغذائي عن بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشلل، بسبب تأثر العضلات التي تتحكم في التنفس.