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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. 6 أطعمة تعتبر عدو خفي للقولون

القولون
القولون

يوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة القولون وتزيد من خطر تطور بعض الحالات مثل التهاب القولون التقرحي وسرطان القولون.

 

 وفيما يلي ستة أطعمة تُعتبر "عدوًا خفيًا" للقولون ويجب أخذ الحذر عند تناولها بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. اللحوم المصنعة: تشمل اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد والهمبرغر المصنعة. تحتوي هذه اللحوم على مواد حافظة ونتروزامينات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

2. اللحوم الحمراء المصنعة: تشمل اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن والخنزير، عند تعريضها لدرجات حرارة عالية أو عمليات الشواء الزائدة، يمكن أن تتكون مواد مسرطنة مثل الهيدروكربونات المتعددة الحلقات والأمينات المتعددة الحلقات.

3. المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على سكر الفركتوز والسكريات الصناعية والمواد الحافظة، وتناولها بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من خطر التهاب القولون وزيادة الوزن.

4. المأكولات السريعة: تحتوي المأكولات السريعة على مواد دهنية مشبعة ومليئة بالملح والسكر والمواد الحافظة. يرتبط تناول المأكولات السريعة بزيادة خطر الإصابة بالتهابات القولون والسمنة وأمراض القلب.

5. المشروبات الكحولية: يعتبر شرب الكحول بكميات كبيرة من العوامل المرتبطة بزيادة خطر سرطان القولون. يجب تجنب تناول الكحول بكميات مفرطة والاعتدال في استهلاكه.

6. المواد المعالجة والحافظة: تحتوي الأطعمة المعالجة والمحفوظة مثل الشيبس والوجبات المعلبة والأطعمة المجمدة على مواد حافظة ومواد كيميائية قد تكون مضرة للقولون عند تناولها بكميات زائدة.

مهم أن نلاحظ أنه لا يجب استبدال هذه الأطعمة تمامًا، ولكن ينبغي تناولها بحذر وبكميات معتدلة. النصيحة العامة هي اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوبالكاملة والبروتينات الصحية والأطعمة غير المعالجة بشكل كبير. كما ينصح بممارسة النشاط البدني بانتظام وشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة القولون.

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