حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

اندلع حريق كبير في أحد الأسواق بميدان السيدة زينب، وسط القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا، يفيد بنشوب حريق في منطقة السيدة زينب.

ومن جهتها، دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء؛ للسيطرة على النيران.