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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غاز ونفط في الرقعتين 4 و9.. "الطاقة اللبنانية" تعلن عن مفاجأة سارة للشعب

وزير الطاقة اللبناني
وزير الطاقة اللبناني

أفادت صحيفة  “البناء” اللبنانية بأن وزارة الطاقة اللبنانية ستعلن خلال الساعات القادمة عن مفاجأة شارة للبنانيين جميعا  وهي وجود غاز ونفط في الرقعتين 4 و9 حيث تمّ التأكد من وجود ثروة نفطية وغازية في البلوك 9.

وكانت لبنان وقعت مذكرة تفاهم مع العراق لتزويدها بالنفط والمشتقات البترولية بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من الخام.

وأوضحت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وانتهت بموافقة العراق على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان".
 

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