ضربة لأسعار النفط اليوم.. اعرف الأسباب

هبطت أسعار النفط اليوم بعد ان حققت قفزة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق ما ذكرت صحف دولية متفرقة.

جاء الانخفاض خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، وهو ما يقول بهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة .

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 99 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 89.73 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولار للبرميل.

وانخفض النفط بفعل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وارتفع الدولار أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي.