أستاذ اقتصاد: الشعب أيد الرئيس السيسي عن حب وقناعة بسبب إنجازاته

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية إقتصاد وعلوم سياسية، إن الشعب المصري أستشعر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد نوع من الدعم الشعبي والتأيدد حتي يعلن ترشحه، فلبي النداء.

وأضاف الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية إقتصاد وعلوم سياسية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه حينما استشعر الرئيس السيسي بان المرحلة القادمة هي مرحلة تحمل ضرورة إستمرارية للإنجازات، مع مواجهة التحديات، فأيضا لبي هذا النداء المجتمعي الكبير.

وتابع الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، أن هناك حالة من الشراكة الواعية في مسيرة الوطن، لافتا إلى أنه حينما يعلن الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية فى مؤتمر مهم على مدار ثلاثة أيام يحملون تقييم ربما لتسع سنوات، وبالتالي كان هناك قراءة تحليلة لما تم إنجازه، وتقييم موضوعي وعلمي ومنهجي بحقائف وتحليل موقف وتشخيص أسباب.