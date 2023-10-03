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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحذير شديد من البترول.. احترسوا من شركات الغاز الوهمية

صدى البلد

حذرت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي 'تاون جاس'، من تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص بعمل صفحات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض خدمات الغاز الطبيعي المنزلي.

وقالت الشركة أن تلك الشركات تعلن عن التوصيل والصيانة وتوريد بعض المنتجات الغير مطابقة للمواصفات الفنية مستغلة في ذلك بعض اسماء وشعارات مشابهة للعلامة التجارية للشركة مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات وورود العديد من الشكاوي وبلاغات الطوارئ جراء هذا التعامل.

توصيل الغاز الطبيعي


وأهابت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي ' تاون جاس' بالعملاء أن هذة الشركات لا تمت بأي صلة للشركة وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها غير صحيحة وقد يؤدي التعامل معهم إلى خطورة شديدة على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الشركة أنه جاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل العملاء والعمل في السوق المصرية بدون ترخيص .

كما يرجى الإحاطة بأن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة على مدار الأسبوع من خلال فروع الشركة المختلفة وأرقام التواصل.

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