ممدوح إسماعيل: أرقام وزير الداخلية حول القضاء على الإرهاب تؤكد نجاح المنظومة

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، إن الأرقام التي ذكرت على لسان وزير الداخلية للقضاء على الإرهاب، تؤكد أن إدارة المنظومة كان ناجحا من تحويل المدخلات إلى أنشطة وفعاليات محددة أنتجت كل هذه النتائج الإيجابية.

وأضاف الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية إقتصاد وعلوم سياسية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه من المتوقع أن تزيد تلك الأرقام، والخطط المستقبلية واردة في رؤية مصر 2030.

وتابع: “نحن أمام حالة من تحليل بما كان بعد 2011 من تشخيص للحالة وتحديد المشكلات والفجوات والسياسات السابقة وتقييمها ووضع بدائل قابلة للتطبيق”.