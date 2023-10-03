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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. شوبير: استبعاد 5 حكام من إدارة مباريات الدوري الممتاز لهذا السبب

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، استبعاد 5 حكام من إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب “ملعب أون تايم”، المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" في أحد ملاعب مدينة نصر أقيمت اختبارات الحكام، وللأسف الشديد رسب 9 حكام في اختبار اللياقة البدنية بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ونائبه محمد فاروق ومجدي رزق عضور اللجنة”.

وتابع:" بكل أسف هناك 5 من الحكام المحترمين لن نراهم في مباريات الدوري الفترة المقبلة، حتى يخضعوا لاختبار جديد وينجحوا فيه".

وتابع:" الحكام المستبعدين من إدارة مباريات الدوري الممتاز بسبب اختبار اللياقة البدنية هم محمد الحنفي ومحمد الصباحي وخالد الغندور الذي أصيب أثناء الاختبار، بينما لم يستطيع حسام عزب ومحمود عاشور استكمال الاختبار للنهاية".

واختتم:" بعض هؤلاء الحكام يمكنهم التواجد لإدارة تقنية الفيديو لأنها لا تحتاج لياقة بدنية، ومن المقرر أن يتم الاختبار الجديد بعد 40 يوما وقد يتم تقديم الموعد".

الدوري شوبير احمد شوبير محمد الحنفى فيتور بيريرا

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