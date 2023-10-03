صحف الإمارات|السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. براءة زوج نانسي عجرم من جريمة شهيرة.. وصاعقة تضرب حاوية للغاز في بريطانيا

البيت الأبيض : إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ

سلوفاكيا تستدعي دبلوماسي روسي لديها

إسرائيل تسمح لمئات المستوطنين باقتحام الأقصى

رئيس الإمارات يزور قطر

شعار جديد لإمارة دبي



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء علي؛ رفض البيت الأبيض تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية، كييف من مساعدات جديدة.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفا غربيا كبيرا يدعم أوكرانيا ضد روسيا.

كما أشارت الصحيفة الي تبرئة القضاء اللبناني فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلا تسلل ملثماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد بقتله وعائلته، واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، بحسب ما أفاد وكيله وكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.



وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده الى خزنة الاموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه واطلق النار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقا ناريا.

كما لفتت الصحيفة الي أعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

ودعا خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، أمس، المواطنين المصريين إلى المشاركة في التصويت بالانتخابات حيث قال: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. وأعدكم بإذن الله أن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح.. والله يولي من يصلح».

بينما صحيفة الخليج فقد اهتمت باتهام سلوفاكيا، الاثنين، روسيا ب«التدخل» في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، واستدعت دبلوماسياً روسيّاً، إثر تصريحات لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، أشار فيها إلى «تدخل» واشنطن في السياسة الداخلية السلوفاكية.



واحتجت وزارة الخارجية السلوفاكية على تصريحات سيرغي ناريشكين الذي «شكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا»، واصفة ما قاله بأنه «تدخل غير مقبول لروسيا الاتحادية في العملية الانتخابية» في سلوفاكيا.



كما أشارت الصحيفة الي أعلان الشرطة البريطانية، الاثنين، إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة «إكس»:، «يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير».

وأضاف البيان:«لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث».

ونوهت كذلك الصحيفة الي اغلاق الجيش الإسرائيلي عدداً من البلدات والمواقع بالضفة الغربية، أمس الاثنين، في ثالث أيام «عيد العرش» اليهودي، في وقت اقتحم فيه مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقاموا بهدم منشآت زراعية للفلسطينيين في مسافر يطا قرب الخليل، ومنعوا الطلاب والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم في 27 مدرسة.



واقتحم أكثر من 1100 مستوطن أمس المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الجيش والشرطة الإسرائيليين، وقام الجيش بطرد المصلين من داخل المسجد الأقصى، وقام الجنود بالاعتداء على النساء في باحات المسجد الأقصى واعتقال بعضهن، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك.

فيما ركزت صحيفة الوطن الإماراتية علي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

كما أشارت الصحيفة الي صدار محمد بن راشد قانوناً بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها

