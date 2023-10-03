عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات|السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. براءة زوج نانسي عجرم من جريمة شهيرة.. وصاعقة تضرب حاوية للغاز في بريطانيا

صحف الإمارات
صحف الإمارات

 

البيت الأبيض : إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ
سلوفاكيا تستدعي دبلوماسي روسي لديها 
إسرائيل تسمح لمئات المستوطنين باقتحام الأقصى
رئيس الإمارات يزور قطر 
شعار جديد لإمارة دبي 
 

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء علي؛ رفض البيت الأبيض تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية، كييف من مساعدات جديدة.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفا غربيا كبيرا يدعم أوكرانيا ضد روسيا.

كما أشارت الصحيفة الي تبرئة القضاء اللبناني فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلا تسلل ملثماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد بقتله وعائلته، واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، بحسب ما أفاد وكيله وكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.


وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالى عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده الى خزنة الاموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه واطلق النار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقا ناريا.

كما لفتت الصحيفة الي أعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

ودعا خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، أمس، المواطنين المصريين إلى المشاركة في التصويت بالانتخابات حيث قال: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. وأعدكم بإذن الله أن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح.. والله يولي من يصلح».

بينما صحيفة الخليج فقد اهتمت باتهام سلوفاكيا، الاثنين، روسيا ب«التدخل» في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، واستدعت دبلوماسياً روسيّاً، إثر تصريحات لرئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، أشار فيها إلى «تدخل» واشنطن في السياسة الداخلية السلوفاكية.


واحتجت وزارة الخارجية السلوفاكية على تصريحات سيرغي ناريشكين الذي «شكك في نزاهة الانتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا»، واصفة ما قاله بأنه «تدخل غير مقبول لروسيا الاتحادية في العملية الانتخابية» في سلوفاكيا.


كما أشارت الصحيفة الي أعلان الشرطة البريطانية، الاثنين، إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة «إكس»:، «يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير».

وأضاف البيان:«لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث».

ونوهت كذلك الصحيفة الي اغلاق الجيش الإسرائيلي عدداً من البلدات والمواقع بالضفة الغربية، أمس الاثنين، في ثالث أيام «عيد العرش» اليهودي، في وقت اقتحم فيه مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقاموا بهدم منشآت زراعية للفلسطينيين في مسافر يطا قرب الخليل، ومنعوا الطلاب والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم في 27 مدرسة.


واقتحم أكثر من 1100 مستوطن أمس المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الجيش والشرطة الإسرائيليين، وقام الجيش بطرد المصلين من داخل المسجد الأقصى، وقام الجنود بالاعتداء على النساء في باحات المسجد الأقصى واعتقال بعضهن، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك.

فيما ركزت صحيفة الوطن الإماراتية علي زيارة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

كما أشارت الصحيفة الي صدار محمد بن راشد قانوناً بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها
 

صحف السعودية.. موسم الرياض قادر على تحقيق أهداف رؤية 2030.. الاقتصاد السعودي يحقِّق معدلات نمو إيجابية

صحف الإمارات| إخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. بدء محاكمة ترامب واثنين من أبنائه.. وموسكو تصد هجمات وتدمر مسيّرات وصواريخ

سلوفاكيا الامارات قطر دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز.. ومصر: الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة خلال 9 سنوات| صحف الكويت

تأكيد الرئيس السيسي صلابة اقتصاد مصر تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

تجنبا للغرامة.. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

قضية مهمة.. بولندا وأوكرانيا تتجاوزان أول خطوة في حل «حرب الحبوب»

بسلك شاحن.. كوافيرة تعذب ابن صديقتها حتى الموت

هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ