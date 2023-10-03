الشيوخ يدعو الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية تسجيل طلباتهم

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس من الفصل التشريعي الأول.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.