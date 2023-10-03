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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".. مؤتمر دولي في إيسيسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في التاسعة صباح غدًا الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بمقرها في الرباط، المؤتمر الدولي "الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. نموذج الترجمة من اللغة العربية وإليها" وذلك بالتعاون مع جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج) بالمملكة المغربية.

 

ويهدف المؤتمر إلى بحث آليات تطويـر النماذج الجمالية الإبداعية للترجمة العربية في البيئات التكنولوجية الرقمية وغير الرقمية، وبناء قدرات المترجمين الشباب وإعداد كوادر مدربة من المترجمين العرب في مجال الترجمة الآلية، وتبادل المعارف في مجال الترجمة الإبداعية للارتقاء بجودة الترجمة في العالم العربي.

 

وسيشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى لأساتذة وخبراء دوليين في مجال الترجمة لمناقشة مستقبل الترجمة الفورية العربية في ظل التطور التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نموذج الترجمة من اللغة العربية وإليها جمعية التراجمة المقبولين النماذج الجمالية الإبداعية للترجمة العربية البيئات التكنولوجية الرقمية

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