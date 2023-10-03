بيطري البحيرة: ضبط أكثر من 21 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الفترة من 22/9 حتى الخميس 28/9/2023 عن معالجة عدد من الحيوانات في مختلف التخصصات بإجمالي 13544 حيوان.

وبلغ عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل بإجمالي 4300 حيوان معالج.

وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1781 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 334558 .

كما تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 24 قضية بإجمالي مضبوطات 21705 كجم لحوم غير صالحة .

وبالنسبة لإدارة الوقاية تم تحصين عدد 1323 ابقار ضد مرض الجلد العقدى و عدد 36 اغنام تم تحصينهم بلقاح جدرى الأغنام و297 رأس تم تحصينهم ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع بنطاق المحافظة

كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 1800 طائر وايضا تم اصدار 272 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية ذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

وقامت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية من خلال الإدارات التابعة للمديرية باختبار 154 حيوان ، وتحصين 42 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار 46 حيوان لمرض السل و قامت إدارة الارشاد تم عمل 11 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 16 موضوع وكذا عدد 12 منشور وفيديو إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة .

كما تم تنفيذ 6 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، بالإضافة للإشتراك في عدد 1 قافله سكانيه بعمل توعيه ارشادية مصاحبه للقافله.

وقامت إدارة الرعاية التناسلية بإجراء الفحص التناسلي لعدد 1105 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 339 رأس ماشية و كما تم علاج عدد 766 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظه البحيره للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .