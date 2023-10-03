عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية

قرار عاجل ضد 11 متهما في خلية الشروق

قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث جامعة الأزهر

تأجيل محاكمة متهمين في داعش حلوان

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

داعش حلوان حلوان اخبار المحاكم المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية

قرار عاجل ضد 11 متهما في خلية الشروق

قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث جامعة الأزهر

276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية التهرب من الضرائب

قرار عاجل بشأن 57 متهما في قضية هيكل اللجان النوعية للجماعة

قرار عاجل بشأن 111 متهما في طلائع حسم

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

مع بداية الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

بريطانيا تحبط أوكرانيا: عفوًا لقد نفدت الأسلحة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

بيراميدز يكشف موقف إبراهيم عادل من الخضوع لعملية جراحية بعد "الجبس" ومدة غيابه

بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ