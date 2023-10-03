انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة .. انتهاء جميع التجهيزات والمنشأت ومحاضرات تعريفية ... وتأكيد علي دعم الأنشطة الطلابية

دار علوم القاهرة: دعم كامل للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية لتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للإبداع والتميز

تربية للطفولة المبكرة: استقبال الطلاب من اليوم الأول ومحاضرات تعريفية للطلاب الجدد

استقبلت كليات جامعة القاهرة الطلاب اليوم وسط أجواء من الاحتفاء والترحيب بالطلاب ، حيث حصدت اليوم ثمرة جهودهم التي بذلتها على مدار الفترة الماضية لاستقبال الطلاب، وكان لاستقبال الطلاب الجدد أجواء خاصة حيث كان هناك نوع من الإرشاد والدعم لهم من قبل إدارة الكليات والطلاب القدامى، بينما كان من أبرز ما شهدته الجامعات لاستقبال الطلاب هي تحية العلم.

استقبل الدكتور أحمد محمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024/2023م، وهنا المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا موفقًا، وحافلاً بالإنجازات،

وأكد الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية على انتظام الدراسة بجميع الفرق الدراسية منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2023، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لطلاب الكلية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الكلية الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وأوضح الدكتور بلبولة عميد الكلية، انه تم جاهزية الكلية استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

وعلي جانب آخر أعلنت الدكتور جيهان عبد الفتاح عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ان انه قد تم استقبال الطلاب في أول إيام العام الدراسي الجديد اليوم ، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضحت عميدة الكلية، انه قد تم عمل لقاء طلاب وطالبات الفرقة الأولى مع منسقي البرامج للإجابة كل التساؤلات حول الكلية والتعرف على المرشد الأكاديمي لكل برنامج من أعضاء هيئة التدريس وكيفية التواصل معه ومواعيد وأماكن تواجده بالكلية ومساعدتهم في حل اي مشكله أثناء الدراسة.

وأضافت انه قد تقرر فتح مكتبة الكلية فترة مسائية للساعة الخامسة مساءا خلال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع اعتبارآ مع بداية الدراسة من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لنحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وعلي جانب آخر هنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما دراسيا موفقا، وحافلًا بالإنجازات، موضحًا إتمام جاهزية الجامعة والكليات استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات وفقا للخريطة الزمنية والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

وكان الدكتور محمد الخشت، قد وجه في وقت سابق بضرورة انتظام العملية التعليمية والدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع توفير جميع التسهيلات والتيسيرات وسُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة، مُشددًا على تواجد عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي والكليات، وفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها والتفاعل معهم، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.