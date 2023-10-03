بعد انتشارها بفرنسا.. تصريحات هامة لوزير الصحة الجزائري بشأن دخول البق بلاده

أكد وزير الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لحشرة “بق الفراش ” في الجزائر.

ووفق صحيفة النهار الجزائرية؛ فقد أشار وزير الصحة في تصريحه إلى أن المصالح الرقابية موجودة على مستوى كل المعابر الحدودية بالموانئ والمطارات.

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية باريس تشهد انتشار موجة من “بق الفراش” في الأماكن العامة والخاصة.

ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.

وأدى انتشار البق إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل