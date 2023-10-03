عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر لا تنسى شهداءها.. أكاليل الزهور تزين النصب التذكاري للجندي المجهول|من هو؟

الرئيس السيسي يزور
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول

في جميع المناسبات الوطنية خاصة التي تأتي في ذكرى الانتصارات العظيمة مثل حرب أكتوبر المجيدة أو ثورة 23 يوليو، تأتى زيارة قبر الجندي المجهول على رأس أولويات القادة ابتداء من رئيس الجمهورية، والوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول

وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في مراسم وضع أكاليل الزهور ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، مع كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، صور زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النصب التذكاري للجندي المجهول وزيارة قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

txt

الجندي المجهول ومباراة القمة .. شوبير يفجر مفاجآت جديدة عن انتقال إمام عاشور

txt

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقى.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في النصب التذكاري، تخليدًا لذكرى الأبطال الذين حققوا النصر واستعادة الأرض يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام، بالقوصية، أسيوط (الدير المحرق) بمناسبة مرور خمسين سنة على افتتاحها (١٩٧٣ - ٢٠٢٣).

وحضر احتفالية اليوبيل الذهبي، إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ومدير الكلية، ١٢ من أحبار الكنيسة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والخدام من خريجي الكلية.

وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي تؤرخ لمسيرة إكليريكية المحرق، وأساتذتها وطلابها. وألقيت عدة كلمات واختتمت بكلمة قداسة البابا تواضروس، وفي نهاية الحفل كرم قداسه البابا تواضروس الثاني وكلاء ومديري الكلية وأعضاء هيئة التدريس الحاليين والمتنيحين.

النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول

من هو الجندي المجهول؟

الجندى المجهول هو أى جندى استشهد فى الحرب ولم يتم الاستدلال على شخصيته أو هويته، فلا يتم دفنه فى المدافن العسكرية ولكن يتم إقامة مكان يطلق عليه النصب التذكارى أو قبر الجندى المجهول لدفن هؤلاء الجنود الذين لم يتم التعرف على هوياتهم نتيجة التشوهات من الحروب، ويقام فى مكان متسع يصممه فنانون عالميون، وهو تقليد متعارف عليه فى أغلب دول العالم التى شهدت ويلات الحروب، ويزور هذا النصب القادة والشخصيات العامة فى احتفالات النصر والأعياد القومية ويضعوا على قبورهم أكاليل الزهور تكريما لذكراهم.

وعرف النصب التذكارى للجندى المجهول أول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، حيث ظهر هذا التعبير فى فرنسا للدلالة على جندى فرنسى مجهول الهوية استشهد فى ساحة الشرف خلال الحرب العالمية الأولى ونقل جثمانه إلى باريس قوس النصر فى 11 نوفمبر 1920، وكان يرمز للتضحية التى قدمها 1.390 مليون عسكرى فرنسي قتلوا في تلك المعارك، ونقش على الضريح العبارة التالية (هنا يرقد جندى فرنسى مات فى سبيل الوطن) وأقيمت شعلة فوق الضريح تبقى مشتعلة ومضاءة.

txt

الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

txt

الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر العظيم.. "الجيش المُنتصر" عدد تاريخي للكتاب الذهبي

ومن هنا تحول هذا التقليد الفرنسى إلى تقليد عالمى تسعى الدول من خلاله إلى تكريم شهدائها من العسكرين الذين استشهدوا فى ساحات المعركة، وفى المعتاد يدفن الشهداء العسكريين فى مقابر عسكرية، بخلاف الجندى المجهول الذى يمكن أن يقام نصبه فى أى مكان، حيث تختار كل دولة مكان النصب فى منطقة واسعة ولها مواصفات معينة يمكن خلالها إقامة الاحتفالات واستقبال الزيارات الرسمية وغير الرسمية لمن يأتى لزيارة هذا النصب.

وفى مصر أقيم قبر الجندى المجهول أو النصب التذكارى للجندى المجهول فى منطقة مدينة نصر، وهو الشارع المعروف باسم "طريق النصر"، وهو من تصميم الفنان سامى رافع، الذى اختار شكل الهرم رمزا لفكرة الخلود فى حضارة المصريين القدماء.

وشيد هذا النصب بأوامر من الرئيس الراحل أنور السادات، تخليدا لذكرى شهداء الجيش المصرى الذين فقدوا أرواحهم في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وتم افتتاحه فى أكتوبر 1975، وقد دفن الرئيس السادات بجوار قبر الجندى المجهول بعد حادث اغتياله أثناء العرض العسكرى المقام بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر عام 1981 فى نفس مكان المكان.

ويوجد نصب تذكاري آخر للجندى المجهول في الإسكندرية وعدد من المدن المصرية الأخرى، منها الإسماعيلية.

وبمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد، قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعا، وكانت خطة القوات المسلحة خطة محترفة في حرب 1973.

وأضاف الحلبي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انتصار العاشر من رمضان سبقه تخطيط متكامل على المستوى الاستراتيجي تناول أدق التفاصيل، وهو تخطيط محترف ومصري 100% وهذا يوضح أن الجندي المصري لن يترك أرضه أبدا.

وتابع قائلاً: نصر أكتوبر أبهر العالم كله، وهو النصر الذي بني عليه بصورة محترفة عملية السلام وكانت على أرضية صلبة من النصر وكانت مبادئها الأرض مقابل السلام وكان مبدأ في غاية الأهمية، وحصلنا على أرضنا بالكامل في عملية سلام وقف العالم احتراما لها، لدرجة أن قيادات إسرائيل انهارت.

النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول
النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول
النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول
النصب التذكاري
الرئيس السيسي يزور قبر الجندي المجهول
الجندي المجهول حرب اكتوبر ثوره 23 يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الأجدر والأقدر.. خبراء يكشفون لـ"صدى البلد" أهم الأسباب لانتخاب الرئيس السيسي مجددا

ترشيحاتنا

مدبولي: أفضل العقول الاستشارية اختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

"معلومات الوزراء": دشنا منصة حوار لتقلي وجهات نظر المواطنين تجاه مختلف القضايا

غضب شديد من الغرب.. تقرير صادم عن فساد الحكومة الأوكرانية والجيش

مصر لا تنسى شهداءها.. أكاليل الزهور تزين النصب التذكاري للجندي المجهول|من هو؟

رئيس الوزراء: تركيز على نوعية وجودة برامج تدريب موظفي العاصمة الإدارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ