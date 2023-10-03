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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يرفع جلساته البرلمانية عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع مجلس النواب جلساته البرلمانية الآن،  ليعود للانعقاد 15 أكتوبر وذلك عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

 

ووصل عدد الجلسات البرلمانية التى عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، 3 جلسات برلمانية وتضمنت كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية وتضم رئيسا لكل لجنة ووكيلين وأمينا للسر.

 

 إخطار من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

 

وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي:

أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب
محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب
إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب  المصري الديمقراطي بمجلس النواب
عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب

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