أخبار التكنولوجيا| قبل الكشف عنه رسميا.. شاهد أول صور لهاتف جوجل بيكسل 8.. جوجل تكشف رسميا عن أندرويد 14 غدا الأربعاء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تشير أحدث التقارير الإخبارية أن شركة جوجل Google سوف تكشف رسميا عن نظام تشغيلها من الجيل التالي إصدار أندرويد Android 14، في يوم الإعلان عن سلسلة هواتفه الرائدة "بيكسل" Pixel 8 يوم الأربعاء غدا الموافق 4 أكتوبر.

تخطط شركة جوجل Google الأمريكية كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة Pixel 8 غدا الأربعاء 4 أكتوبر، ولكن كان هناك الكثير من التسريبات التي تجعل الهواتف تبدو وكأنها رسمية بالفعل.

دخلت شركتي وان بلس OnePlus و OPPO أوبو ، وهما من أكبر الأسماء في سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في تعاون مشترك لإطلاق أول هاتف قابل للطي لهما، OnePlus Open.

تم إصدار أول هاتف قابل للطي من شركة جوجل Google، وهو بيكسل فولد Pixel Fold، قبل بضعة أشهر ومع ذلك تؤكد تقارير جديدة من موقع 9to5Google، أن جوجل تعمل حاليا على تطوير هاتفها التالي القابل للطي.

خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت شركة آسوس ASUS بتحديث تشكيلة حواسيب كروم بوك Chromebook CX الخاصة بها باستخدام وحدات المعالجة المركزية Intel Celeron N4500 في الهند.

تطرح شركة جوجل Google الأمريكية خلال هذه الفترة طرازات كثيرة لأجهزة Chromebook من خلال مبادرة Chromebooks Plus.