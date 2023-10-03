أخبار التكنولوجيا| قبل الكشف عنه رسميا.. شاهد أول صور لهاتف جوجل بيكسل 8.. جوجل تكشف رسميا عن أندرويد 14 غدا الأربعاء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
جوجل تكشف رسميا عن أندرويد 14 غدا الأربعاء
تشير أحدث التقارير الإخبارية أن شركة جوجل Google سوف تكشف رسميا عن نظام تشغيلها من الجيل التالي إصدار أندرويد Android 14، في يوم الإعلان عن سلسلة هواتفه الرائدة "بيكسل" Pixel 8 يوم الأربعاء غدا الموافق 4 أكتوبر.
قبل الكشف عنه رسميا.. شاهد أول صور لهاتف جوجل بيكسل 8
تخطط شركة جوجل Google الأمريكية كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة Pixel 8 غدا الأربعاء 4 أكتوبر، ولكن كان هناك الكثير من التسريبات التي تجعل الهواتف تبدو وكأنها رسمية بالفعل.
تحالف وان بلس مع أوبو لإطلاق OnePlus Open
دخلت شركتي وان بلس OnePlus و OPPO أوبو ، وهما من أكبر الأسماء في سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في تعاون مشترك لإطلاق أول هاتف قابل للطي لهما، OnePlus Open.
مختلف من نوعه.. جوجل في طريقها لإطلاق هاتف قابل للطي
تم إصدار أول هاتف قابل للطي من شركة جوجل Google، وهو بيكسل فولد Pixel Fold، قبل بضعة أشهر ومع ذلك تؤكد تقارير جديدة من موقع 9to5Google، أن جوجل تعمل حاليا على تطوير هاتفها التالي القابل للطي.
آسوس تطلق كروم بوك Chromebook Plus CX34
خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت شركة آسوس ASUS بتحديث تشكيلة حواسيب كروم بوك Chromebook CX الخاصة بها باستخدام وحدات المعالجة المركزية Intel Celeron N4500 في الهند.
ايسر تكشف عن مجموعة جديدة من chromebook بمتانة عسكرية
تطرح شركة جوجل Google الأمريكية خلال هذه الفترة طرازات كثيرة لأجهزة Chromebook من خلال مبادرة Chromebooks Plus.