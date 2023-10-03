مركزة في شغلي|رد حاسم من غادة فتحي خطيبة محمد رشاد حول انفصالهما

حرصت غادة فتحي، خطيبة الفنان محمد رشاد، على نشر فيديو لتوضيح قصة انفصالهما، وسبب احتفاظها بصورهما حتى الآن عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت غادة فتحي، عبر إنستجرام، إن الانفصال بينهما تم بالاتفاق، ولا توجد مشكلات بينهما، مشيرة إلى أن عدم تعليقها على الأمر على يعني أنها ليست مشاركة في القرار.

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وأشارت غادة فتحي إلى أنها لا تركز في هذه الأمور، وتنصب تركيزها فقط على عملها، والتطوير في مجالها والتوفيق فقط.

وأكد المطرب محمد رشاد، خبر انفصاله عن خطيبته غادة فتحي، من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب رشاد عبر خاصية الإستورى: القسمة والنصيب جمعتنا في حياة بعض لسبب إني أعرف إنسانة وبنت أصول وناس طيبين ومحترمين وتبقى معايا في طريقي وتنصحني وتفكرلي في حاجات كتير فرقت فى حياتي وشخصيتي.

وتابع: “أكيد كنت أتمني ميحصلش بينا انفصال ونكمل الطريق سوا بس دا مش معناة اننا نخسر بعض كأصدقاء بيخافوا على مصلحة بعض وبينحصوا بعض لإني مقابلتش إنسانة راقية وطيبة وبنت أصل وبتحب الناس زيك وأضاف: هتفضلى فى مكان مميز وغالي عندي يابنت الأصول وبتمنى من كل قلبي ربنا يكتبلك الخير والنجاح فى كل خطوة”.