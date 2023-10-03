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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إذا حكيت بتكون نهايتك.. تهديد صادم من أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري

وائل كفوري وأنجيلا
وائل كفوري وأنجيلا بشارة

وجهت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري تهديدا صادما عبر حسابها على تطبيق انستجرام، أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وكتبت أنجيلا بشارة على ستوري انستجرام،: “المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك”، واستطردت:"  "سكتت كتير بس المنيح ما بين معك".

 

أثارت هذه الكلمات المبهمة والصادمة تساؤلات كثيرة، وتوقع البعض أنها توجه رسائل إلى الفنان وائل كفوري، بعد صولات وجولات كثيرة بينهما. 

 

وقعت أزمات  بين وائل كفوري وطليقته، وكانت قد أثارت ضجة بحديثها عن مسألة النفقة، التي تحصل عليها كامرأة مطلقة، منتقدة بعض الإجراءات في الحصول عليها.

 

ونشرت طليقة وائل كفوري صورة شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أميركي.

 

تزوج وائل كفوري من أنجيلا جورج بشارة، أواخر شهر يناير 2011 مدنياً في قبرص، بعد شائعات عدة طالت زواجهما.

 

وأوضح في تصريحات من قبل،  أنه تزوج سراً ولم يعلن زواجه آنذاك لأنه تربى على الخصوصية، لينفصل الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وكشفت زوجته فيما بعد أنها تعرضت للعنف من قبل الفنان اللبناني خلال علاقتهما الزوجية.

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