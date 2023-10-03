الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

أكد متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد عجز في بعض المنتجات، وتم توفير عدد كبير لمعظم السلع في الأسواق المحلية.



وأضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك هدوء نسبي في الأسعار حاليا في الأسواق المحلية مع توافر السلع، روح المنافسة تؤدي إلى وجود سعر عادل.



توفر السلع يساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق

وتابع متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار بالنسبة للمواطن رقم واحد، وتوفير السلع يساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار.

