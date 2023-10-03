عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

أسعار السلع
أسعار السلع

أكد متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد عجز في بعض المنتجات، وتم توفير عدد كبير لمعظم السلع في الأسواق المحلية.

txt

البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين


وأضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك هدوء نسبي في الأسعار حاليا في الأسواق المحلية مع توافر السلع، روح المنافسة تؤدي إلى وجود سعر عادل. 
 

توفر السلع يساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق

وتابع متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار بالنسبة للمواطن رقم واحد، وتوفير السلع يساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار.
 

السلع الاتحاد العام للغرف التجارية البصل والطماطم الإعلامية عزة مصطفى الأسواق المحلية الأسعار في الأسواق السلع الغذائية الغرف التجارية انخفاض الاسعار برنامج صالة التحرير تموين توفر السلع توافر السلع الغذائية توافر السلع رئيس مجلس الوزراء صالة التحرير مفاجأة سارة مداخلة هاتفية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

موضوعات متعلقة

مخزون مصر من السلع الاستراتيجية.. وزير التموين يكشف عن مفاجأة أمام السيسي

ترشيحاتنا

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

عودة فيروس كورونا.. الكونجرس الأمريكي يمدد بعض برامج التأهب للوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ