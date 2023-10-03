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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في حب سيدنا النبي.. «المسك فاح» بصوت المنشد الإذاعي إسلام السرساوي |فيديو

المنشد إسلام السرساوي
المنشد إسلام السرساوي

استضاف موقع "صدى البلد"، المنشد والمبتهل الإذاعي إسلام السرساوي، وذلك ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يعد الإنشاد والمديح النبوي واحدًا من أبرز الأعمال والقربات التي اعتمدها المصريون في التعبير عن محبتهم للحبيب المصطفى.

أحب سيدنا النبي وكل شيء منه

وفي لقاء المنشد إسلام السرساوي أنشد مجموعة من القصائد منها :"المسك فاح، أحب سيدنا النبي وكل شيء منه".

كيف أحب الرسول أكثر من نفسي؟ 

قال الشيخ أحمد نصر الدين، من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه محبة النبي فرض على كل مسلم، لافتًا إلى أنه قد ورد من حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وتابع «نصر الدين» عبر فيديو البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف أحب الرسول أكثر من نفسي؟ أن الإمام البخاري روى عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله! لأنتَ أحبُّ إلي من كل شيء إلا نفسي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم “لا! والذي نفسي بيده، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك”. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “الآن يا عمر».

وأوضح أن سبب تغيير مشاعر سيدنا عمر بن الخطاب وحب النبي أكثر من نفسه، بعد أن اعترف للرسول بحب نفسه أكثر منه؛ هو أن عمر بن الخطاب نظر إلى ما كان عليه قبل أن يدخل في الإسلام، مشيرًا إلى أن نفس عمر كانت تأبى الهداية والانقياد لأوامر الله، لكنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه لينقذ العباد من ظلام الكفر والضلال، وإخراجهم إلى نور الإسلام والهداية.

وأكمل أنه نظر بعين الحكم، إلى أيهما أحق بالحب رسول الله الذي أخرجه من الكفر وأبعده عن النار، أم نفسه التي كانت تريد استمراره في الكفر لتؤدي به إلى النار، لافتًا إلى أن دليل محبة الله ومحبة رسوله؛ هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى قول الله تعالى: « قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)»آل عمران.

وأكمل أن من أراد الوصول إلى محبة الله وحب الرسول؛ فعليه بتطبيق سنته في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وأن يكون مثالًا تطبيقيًا لسنة النبي.

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