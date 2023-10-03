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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تغييرات تصيب سوق المعدن الأصفر.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم ، الموافق الثلاثاء 3- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

سعر الذهب الثلاثاء  3 - 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,263 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,851 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,440 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,234 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 76,417 شراء 76,773 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,280 جنيها.
الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,468,571 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الأثنين 2 - 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,442 شراء 2,454 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,239 شراء 2,249 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,137 شراء 2,147 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,832 شراء 1,840 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,425 شراء 1,431 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,221 شراء 1,227 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 75,955 شراء 76,311 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,096 شراء 17,176 جنيها.
الكيلو بيع 2,442,286 شراء 2,453,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

 

أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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