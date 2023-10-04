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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

صدى البلد

أعلنت السلطات في نيبال، أن زلزالين ضربا غرب البلاد، الثلاثاء؛ مما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإتلاف المنازل، كما تسبب في انهيار أرضي أغلق طريقا سريعا رئيسيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول وزارة الداخلية، راما أشاريا، قوله إن الانهيار الأرضي بعد الزلزالين اللذان بلغت قوتهما 6.3 و5.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة باجانغ، المتاخمة للهند، أغلق الطريق إلى السهول الجنوبية.

وجاء الفاصل الزمني بين الزلزالين- اللذان ضربا تالكوت وتشاينبور- حوالي 30 دقيقة.

وشعر سكان أجزاء من الهند مثل العاصمة نيودلهي بالزلزالين، حيث هرع الناس من المنازل والمكاتب.

ولم تكن هناك تقارير فورية عن الأضرار.

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