ترامب يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهمة الاحتيال

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيدلي بشهادته في محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال.

حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب، بينما كان يتحدث خارج قاعة المحكمة خلال فترة استراحة: “نعم… سأدلي بشهادتي في الوقت المناسب”.

ومن المتوقع أن يدلي ترامب بشهادته في وقت لاحق من المحاكمة، وهو مدرج في قائمة الشهود لكل من الولاية وفريقه القانوني.

وقال محامي ترامب في وقت سابق إنه حريص على الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يجب إسقاط هذه القضية ويجب إقالة مدعية عام نيويورك في قضية الاحتيال.

وقال ترامب أمام المحكمة: “المدعية العامة فاسدة وليس لديها كفاءة”، مضيفا أنه “يجب إسقاط هذه القضية وإقالة مدعية عام نيويورك”.