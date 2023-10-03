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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوز بالانتخابات ومشروعات جديدة.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2024

توقعات ليلى عبد اللطيف
توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في عام 2024

يبحث البعض عن عن التوقعات المستقبلية، وغالبا ما تتوقع خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف وتصيب في بعض توقعتها، مما يجعل البعض ينتظرون توقعاتها ليعلموا ما سيحدث في المستقبل.

 

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في عام 2024

 

 

وقالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها على قناتها على اليوتيوب لعام 2024، وبالاخض لمصر، فقد تنبأت فيها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة.

 

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كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

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