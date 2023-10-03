فوز بالانتخابات ومشروعات جديدة.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2024

يبحث البعض عن عن التوقعات المستقبلية، وغالبا ما تتوقع خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف وتصيب في بعض توقعتها، مما يجعل البعض ينتظرون توقعاتها ليعلموا ما سيحدث في المستقبل.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في عام 2024

وقالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها على قناتها على اليوتيوب لعام 2024، وبالاخض لمصر، فقد تنبأت فيها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.