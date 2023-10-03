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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

عام الحب والرومانسية
عام الحب والرومانسية

تتوقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لبعض الابراج بما سيحدث لهم في عام 2024، وأنه سيكون عامًا جيدًا للعديد من الأبراج، مع فرص جديدة وتطورات إيجابية قد تحدث لهم.

 

عام الحب والرومانسية

 

 

وتوقعت ليلي عبد اللطيف في فيديو نشرته عبر قناتها على اليوتيوب، أن هناك العديد من الأبراج الفلكية التي تحظى بعام جيد للحب والرومانسية، مع احتمالات عالية للزواج أو الارتباط.

 

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ومن الابراج التي توقعت لها ليلي عبد اللطيف بعام الحب والرومانسية لهم، منها : برج الحمل وبرج الثور، وبرج الميزان وبرج العقرب، ولكن يجب الانتباه إلى بعض المشاكل الصحية المحتملة لبرج الميزان والعقرب .

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