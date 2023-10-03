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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب منشور مهين.. قاضي أمريكي يوبخ ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وبخ القاضي الأمريكي، آرثر إنجورون، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعد أن هاجم كاتبه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء ومنع الأطراف من الإدلاء بأي تعليقات مستقبلية حول موظفيه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب: “هذا الصباح، نشر أحد المدعى عليهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا مهينًا وغير صحيح ويحدد هويته الشخصية عن أحد أعضاء فريقي. على الرغم من أنني أمرت منذ ذلك الحين بحذف المنشور، ويبدو أنه تم حذفه، فقد تم إرساله أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى ملايين المستلمين الآخرين”.

وأضاف أن “الاعتداءات الشخصية لأي عضو في طاقم المحكمة غير مقبولة وغير لائقة ولن أتسامح معها”.

ثم قال القاضي إنه يجب على جميع الأطراف عدم التحدث علنًا عن أي من أعضاء طاقم المحكمة.

وقال: “اعتبروا هذا البيان أمرًا يمنع جميع الأطراف من نشر رسائل بريد إلكتروني أو التحدث علنًا عن أي من أعضاء فريقي. عدم الالتزام بهذا سيؤدي إلى عقوبات خطيرة”.

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وهاجم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” كاتب إنجورون، مدعيًا أنها “صديقة” لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، وعرض صورة لهما معًا.

كتب ترامب: “كم هو مشين!… يجب رفض هذه القضية على الفور”.

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