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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة الكتاب السابق: نصر أكتوبر أساس بناء تاريخ مصر المعاصر.. فيديو

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج ، رئيس هيئة الكتاب السابق ، إن نصر اكتوبر هو الاساس في بنية تاريخ مصر المعاصر ، مشيرا إلى أنه من الضروري تحسين وعي ابناء مصر ضد الافكار الخارجية التي تسرد التاريخ من منظور اخر .

وتابع الدكتور هيثم الحاج ، خلال لقائه لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الدولة لديها عبء كبير جدا ثقافيا وتعليما ، وكذالك الاسرة المصرية ، مردفا :" اقعدوا احكوا لولادكم حرب اكتوبر حصل فيها ايه ".

وأردف " الحاج " ، أن المدارس الغير مصرية في مصر تسرد لطلابها حكايات عن نصر اكتوبر من وجهة النظر الاجنبية ، ولذلك ينشأ الاطفال برؤى وحكايات مختلفة .

وتابع أن حرب اكتوبر كانت حالة ثرية جدا من البطولات ، وهناك قنوات يوتيوب بها حكايات شيقة من اصحاب الحكاية نفسهم .

الدكتور هيثم الحاج برنامج آخر النهار هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب تاريخ مصر المعاصر حرب اكتوبر

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