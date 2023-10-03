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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد توجيهات السيسي.. أستاذ بطب الأزهر يوجه تحذيرا عاجلا لأولياء الأمور

مدرسة
مدرسة

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر “حكاية وطن”، تحدث عن اهتمام الدولة بالكامل بصحة المواطنين، ووجه بأن يكون هناك برامج لتوعية المواطنين صحيًا ورياضيًا، ونحن نسير على نهج الرئيس السيسي، ونقدم بعض النصائح الطبية لـ المواطنين.

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ووجه الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، نصائح هامة للمواطنين وتحديدًا أولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد، من أجل المحافظة على صحة الأطفال.


وقال الأستاذ المساعد ب جامعة الأزهر، إن الكثير من أولياء الأمور تترك الأطفال تشتري ما تريده من المحلات والباعة الجائلين، من منتجات بسبب الدعاية الكثيرة لها، وبسبب طعمها المختلف، دون النظر لـ أهمية هذا المنتج أو خطورته على الصحة، وجهاز المناعة.  

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج "دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أنه يحذر من تناول الأطفال لـ المواد الحافظة، مؤكدًا أنها تؤثر بشكل كبير على جهاز المناعة.


وأشار إلي أن جسم الطفل يتأثر بالمواد الكيماوية الموجودة في الأكل السريع، والموجود بكثرة في المواد الحافظة، ولذلك على كل أسرة معرفة ذلك.

 

السيسي جامعة الأزهر الجهاز الهضمي هاني عوض الله حكاية وطن

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