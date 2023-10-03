الشعرية الجاهزة ذات النكهات تسبب السرطان.. أستاذ بطب الأزهر يكشف كارثة

أكد الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، أن الشعرية الجاهزة التي تباع أمام المدارس خطر يهدد حياة الأطفال، ويسبب السرطان، ومشكلات بـ الكلى.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال قناة الحدث اليوم، أن المشكلة تكمن في البهارات، وبعض أنواع النكهات الموجودة في هذه الشعرية، وليست الشعرية نفسها.

وأوضح أن هذه الوجبة بالكامل ليست لها فائدة على الجسم، تجنبها يكون أفضل بكثير من تناولها، وعلينا أن نحذر الأطفال الصغار من هذه المنتجات.

وكشف أن هناك احصائيات بالخارج تؤكد أن 30% من الحروق التي تصل المستشفيات تكون بسبب عمل الأطفال لـ تلك الوجبات “ الشعرية الجاهزة”، ولذلك على الأسر استبدال هذه الوجبة بالمكرونة العادية.