يوسف الحسيني يكشف 3 أمور يجب تطبيقها لضبط الأسعار في الأسواق |فيديو

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق والعمل على ضبط الأسعار، إذ أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في الأسعار، خاصة في السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، وسبق أن حدث اجتماع في اتحاد الغرف التجارية على عقد اجتماع موسع سيضم محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب.

يوسف الحسيني يتحدث عن تخفيض الأسعار

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن رئيس الوزراء تحدث أن العمل سيكون بالتعاون من أجل أن يكون هناك وفرة في السلع في الأسواق، وأن تلك الوفرة ستساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق وخاصة السلع الغذائية.

وتابع يوسف الحسيني، أن عمل مجلس الوزراء سيكون بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري لوضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وخلال الاجتماع تم استعراض المبادرات الخاصة بخفض الأسعار في السلع الأساسية، والتوافق على الإعلان الأسبوع المقبل على كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأردف، أن الوفرة في الحالة الطبيعية تؤدي إلى انخفاض السعر، ولكن الوفرة دون ضبط الأسواق ومراقبة التجار الجشعين لن يؤدي لانخفاض الأسعار، "مصر معندهاش أزمة في توفير السلع، ولكن الأزمة في التجار الجشعة، المسألة مش مرتبطة بالوفرة فقط".

وواصل: "هو سعر العلف قل في الفترة اللي فاتت، ليه سعر البيض زاد، وسعر الفراخ زاد، الموضوع له علاقة بالتجار وليس بالوفرة".

وشدّد على أن محاربة جشع التجار وضبط الأسواق والضرب بيد من حديد هي الحلول لخفض الأسعار في الأسواق، ومصر لديها منظومة قوانين تسمح بهذه الأمور.