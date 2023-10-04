باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق وصلة رقص لرجل يبدو أنه في عمر الستين عامًا، خلال احتفالات نصر أكتوبر.

كان الرجل يرقص بطريقة غريبة ومتقنة أفضل من أكبر راقصة شرقية رغم سنه الكبير، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انقسم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة رقصه في هذه السن وأمام الحشود العريضة في احتفالات نصر أكتوبر.

رأى البعض أن طريقة رقص الرجل ليست مناسبة لسنه ويجب عليه احترام شيبه، بينما رأى البعض الآخر أنه سعيد باحتفالات نصر أكتوبر وعبر عن فرحته بعفوية.

يظهر في المقطع رجل يبدو في الستين من عمره يرقص مرتديًا تي-شيرت باللونين الأزرق والأبيض وبنطلون جينز، مؤديًا حركات احترافية في الرقص الشرقي.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/ns8zpwfdx4/?mibextid=2JQ9oc