عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

بوصلة رقص.. عجوز
بوصلة رقص.. عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق وصلة رقص لرجل يبدو أنه في عمر الستين عامًا، خلال احتفالات نصر أكتوبر.

كان الرجل يرقص بطريقة غريبة ومتقنة أفضل من أكبر راقصة شرقية رغم سنه الكبير، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انقسم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة رقصه في هذه السن وأمام الحشود العريضة في احتفالات نصر أكتوبر.

رأى البعض أن طريقة رقص الرجل ليست مناسبة لسنه ويجب عليه احترام شيبه، بينما رأى البعض الآخر أنه سعيد باحتفالات نصر أكتوبر وعبر عن فرحته بعفوية.

يظهر في المقطع رجل يبدو في الستين من عمره يرقص مرتديًا تي-شيرت باللونين الأزرق والأبيض وبنطلون جينز، مؤديًا حركات احترافية في الرقص الشرقي.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/ns8zpwfdx4/?mibextid=2JQ9oc

نصر اكتوبر إحتفالات نصر أكتوبر فيسبوك السوشيال ميديا الرقص الشرقي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

رموها في الشارع.. مستشفى هندي تحاول إخفاء جريمة طبية بالتخلص من المريضة

بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

ترشيحاتنا

بعد الإطاحة به.. أول تعليق لـ مكارثي قبل اجتماع الجمهوريين

تفاصيل مثيرة بجلسة أحمد فتوح: طلبات تعجيزية والأهلي يجهز معه سيناريو إمام عاشور

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

مش محسوب على حد .. تعليق مثير من مرشح على عضوية الزمالك |فيديو

3 دقائق ونصف.. موقف محرج لـ شريف عامر على الهواء |شاهد

أخبار مصر.. الحملة الرسمية للرئيس السيسي: إعداد رؤية توافقية بعنوان "هنكمل الحلم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ