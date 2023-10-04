محافظ الوادي الجديد: 80 مليار جنيه تكلفة المشروعات في عهد السيسي

قال اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، تعقيبا على ذكرى العيد القومي للمحافظة ، إن المحافظة شهدت ٣١٠٠ كيلو متر طرق جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن إنشاء خط كهرباء جديد بدلا من الخط الواحد ، وشبكات الانترنت التي اصبحت تغطي المحافظة ، متابعا :" نحن أول عاصمة محافظة تكون على مستوى العاصمة الإدارية وترتبط رقميا مع كل الوزارات " .

وتابع اللواء محمد الزملوط ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن المساحات المزروعة لم تكن تزيد عن ٢٠ الف فدان ، واصبحت ٦٥٠ ألف فدان ضمن مبادرة ٣ ونصف مليون فدان .

وأردف ، أن المحافظة أصبحت تمتلك افضل مركز تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وبتقنية العلاج والاتصال عن بعد ، فضلا عن إنشاء جامعة الوادي الجديد ، متابعات :" الدولة أنفقت في السنوات الماضية ٨٠ مليار جنيه للاتصالات والطرق وعدد من المشروعات ".