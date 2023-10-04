عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الوادي الجديد: 80 مليار جنيه تكلفة المشروعات في عهد السيسي

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، تعقيبا على ذكرى العيد القومي للمحافظة ، إن المحافظة شهدت ٣١٠٠ كيلو متر طرق جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن إنشاء خط كهرباء جديد بدلا من الخط الواحد ، وشبكات الانترنت التي اصبحت تغطي المحافظة ، متابعا :" نحن أول عاصمة محافظة تكون على مستوى العاصمة الإدارية وترتبط رقميا مع كل الوزارات " .

وتابع اللواء محمد الزملوط ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن المساحات المزروعة لم تكن تزيد عن ٢٠ الف فدان ، واصبحت ٦٥٠ ألف فدان ضمن مبادرة ٣ ونصف مليون فدان .

وأردف ، أن المحافظة أصبحت تمتلك افضل مركز تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وبتقنية العلاج والاتصال عن بعد ، فضلا عن إنشاء جامعة الوادي الجديد   ، متابعات :" الدولة أنفقت في السنوات الماضية ٨٠ مليار جنيه للاتصالات والطرق وعدد من المشروعات ".

اللواء محمد الزملوط اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج من مصر عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فضائية سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

ترشيحاتنا

بلينكن: بايدن يسعى لتجنب أي نزاع مباشر مع روسيا

قلّص خسائره.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023

الحكومة تعلن مبادرة جديدة لخفض الأسعار.. والتنفيذ خلال أيام

اليوم.. معارضة صاحب مشروع ابني بيتك وشقيقه على حبسهما بتهمة النصب

رئيس النواب الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول.. ما الأمر؟

7 أضعاف راتبه.. مطالب خيالية من أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار|شاهد

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ