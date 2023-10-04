كولر يطيح بـ 11 لاعبًا خارج مواجهة الأهلي وإنبي بكأس مصر

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه، لمواجهة إنبي، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

بينما غاب عن قائمة الأهلي كل من:

خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، رضا سليم، حمزة علاء، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، محمد زعلوك.