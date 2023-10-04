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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب السرعة.. إصابة 5 سيدات في تصادم تاكسي بآخر بالمنيا الجديدة

نقل المصابات للمستشفى
نقل المصابات للمستشفى

أصيبت 5 سيدات في حادث تصادم تاكسي بأخر بمدينة المنيا الجديدة نتيجة السرعة الزائدة تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة تاكسي بأخر بمدينة المنيا الجديدة نتيجة السرعة الزائدة.


انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 سيدات هن مارتينا ب. ح 25 سنة وإيمان. م. م 43 سنة ومنال. م. م 23 سنة ومني. م. م 45 سنة وسهام. م. س مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج والتحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

الأجهزة الأمنية بالمنيا السرعة الزائدة المنيا الجديدة تنمية العمرانية تصادم سيارة سيارات الإسعاف

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