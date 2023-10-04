بسبب السرعة.. إصابة 5 سيدات في تصادم تاكسي بآخر بالمنيا الجديدة

أصيبت 5 سيدات في حادث تصادم تاكسي بأخر بمدينة المنيا الجديدة نتيجة السرعة الزائدة تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة تاكسي بأخر بمدينة المنيا الجديدة نتيجة السرعة الزائدة.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 سيدات هن مارتينا ب. ح 25 سنة وإيمان. م. م 43 سنة ومنال. م. م 23 سنة ومني. م. م 45 سنة وسهام. م. س مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج والتحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

