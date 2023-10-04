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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الروسية تمنع عملية إرهابية خطيرة داخل أراضيها

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

ألقت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تشيليابينسك القبض على رجل روسي كان يخطط لتفجير مبنى إدارة بلدية في منطقة ألتاي بناءً على تعليمات من منظمة إرهابية موالية لـ أوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم الأربعاء: "تم اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1988، وصل إلى المنطقة لتنفيذ هجوم إرهابي بناءً على تعليمات من منظمة إرهابية محظورة موالية لـ أوكرانيا".

وأضافت المخابرات الروسية، أن الرجل وصل إلى منطقة ألتاي حيث كان من المفترض أن يتم تفجير مبنى إدارة بلدية روبتسوفسك باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع، وتم عمل قضية جنائية.

وأوضح الجهاز الروسي، أن المواطن الروسي من مواطني منطقة تشيليابينسك وأنضم إلى منظمة إرهابية أثناء إقامته في الخارج، وبعد ذلك وصل إلى المنطقة بناءً على تعليمات من مدربه. 

ووفقا لـ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد تم العثور على بقايا جهاز متفجر محلي الصنع وجهاز متفجر مصنوع يدويًا يعادل حوالي 1.5 كجم من مادة تي إن تي أثناء تفتيش مكان إقامته المؤقت.

وووجه للرجل الاتهام بتخزين متفجرات بشكل غير قانوني ومحاولة تنفيذ هجوم إرهابي، وهو رهن الاحتجاز والتحقيق الجنائي مستمر.

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