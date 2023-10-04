بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، وذلك يعود إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية، وذلك أثر على توافر الطرازات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024 بمصر بعد ثبات أسعارهما، كما يلي:



1- محرك جاك JS3

جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تنتقل قوة سيارة جاك JS3 موديل 2024 إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتخرج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر جاك JS3 موديل 2024

جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة جاك JS3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 774 ألف جنيه ، للفئة الوحيدة المتوافرة بمصر .

2- محرك جاك JS4

جاك JS4 موديل 2024 بالسوق المصري

قوة سيارة جاك JS4 موديل 2024 تصل الي 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج جاك JS4 عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- سعر جاك JS4 موديل 2024

جاك JS4 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة جاك JS4 موديل 2024 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS4 موديل 2024 تباع بسعر 849 ألف جنيه .